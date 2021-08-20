Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu kimdir... İşte biyografisi...

Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında...1983 yılında Malatya’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirdi.



Kaymakamın Göreve Başlama Tarihi: 10.09.2019



Mesleki Kariyeri:

2009 tarihinde Tekirdağ Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Tekirdağ Valilik Stajı ile başlayarak sırasıyla Uzunköprü Kaymakam Refikliği Çamaş ve Çardak ilçelerinde Kaymakam Vekilliğinde bulundu.

2012-2014 Gökçebey Kaymakamı,

2014-2016 Gerger Kaymakamı,

2016-2019 Hizan Kaymakamı ve Hizan Belediye Başkanı,

08.08.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kapaklı Kaymakamı olarak atanmıştır.