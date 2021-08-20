Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu kimdir... İşte biyografisi...
Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında...
Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında...1983 yılında Malatya’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirdi.
Kaymakamın Göreve Başlama Tarihi: 10.09.2019
Mesleki Kariyeri:
2012-2014 Gökçebey Kaymakamı,
2014-2016 Gerger Kaymakamı,
2016-2019 Hizan Kaymakamı ve Hizan Belediye Başkanı,
08.08.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kapaklı Kaymakamı olarak atanmıştır.
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