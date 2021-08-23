Kaymakam Turgay Hakan Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kimdir?

1975 yılında Ardahan ilinin Hanak ilçesinde doğdu. İlkokulu Ankara-Keçiören Nuh Eskiyapan İlkokulu’nda, Ortaokulu Keçiören Lisesi Orta Kısmında, lise öğrenimini ise Ankara-Yıldırım Beyazıt Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünde tamamladı.

Yüksek öğrenimini 1997 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan BİLGİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda İngilizce dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği yurt dışı eğitimi kapsamında bir eğitim yılı süreyle (2002-2003) İngiltere'nin Leciester Üniversitesinde eğitim gördü.



Mesleki Kariyeri

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 1997 yılında açtığı sınavı kazanarak memuriyet hayatına başladı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanlığı sınavını kazanarak 1999-2000 yılları arasında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını başarıyla geçerek, Çankırı Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı.

Kaymakam Adaylığı döneminde sırasıyla Aydın ili Bozdoğan ve Yenipazar ilçeleri ile Manisa-Ahmetli ve Afyon-Hocalar ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

2004-2005 Kırklareli-Pınarhisar Kaymakamı,

2005-2007 Siirt-Pervari Kaymakamı,

2007-2009 Sinop-Durağan Kaymakamı,

2009-2012 Erzincan-Tercan Kaymakamı,

2012-2017 Manisa-Gördes Kaymakamı,

2017-2018 Aydın-Sultanhisar Kaymakamı,

01.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Odunpazarı Kaymakamlığına atanmıştır.

08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmiştir.