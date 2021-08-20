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Kaymakam Sn. Mustafa TEMİZ kimdir?

Kaymakam Sn. Mustafa TEMİZ kimdir, nereli ve kaç yaşında? işte özgeçmişi...

Kim Kimdir? 20.08.2021, 18:40
Kaymakam Sn. Mustafa TEMİZ kimdir?

ÖZGEÇMİŞ  
                                                          

1980 Yılında Amasya ili Taşova ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suluova'da tamamladı. 2001 Yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2003 -2005 Yılları Arasında Vergi denetmen Yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılı şubat ayında Mülki İdare Amirliği mesleğine Çorum Kaymakam Adayı Olarak başladı. Çeşitli staj evrelerinin Ardından Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Kaymakam Vekilliği Yaptı. Bilgi-görgü arttırma ve İngiliz idari Sistemini tanıma amacıyla gönderildiği İngiltere'de 1 yıl süreyle dil eğitimi aldı, Daha sonra sırası ile Sakarya- Taraklı, Sivas Gölova, Hakkâri-Çukurca ilçelerinde Kaymakam olarak Calıstı. 01.09.2013- 24.09.2014 tarihleri ​​Arasında Hakkari Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 02.09.2014 tarih ve 2014/1032 Sayılı Müşterek Kararname ile ilçemize atanarak 2014/08/10 tarihinde görevine başladı.
 

#Mustafa TEMİZ
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