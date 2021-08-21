Kaymakam Resul ÇELİK kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamkimdir, nereli ve kimdir?

01.07.1968 Elazığ doğumlu olan Kaymakamımız Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetiminden mezun oldu. Mesleğe Elazığ Kaymakam adayı olarak başladı. Trabzon, Düzköy ve Araklı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Sivas Koyulhisar, Aksaray Sarıyahşi ve Ağaçören ilçelerinde kaymakamlık, Şırnak Vali yardımcılığı, Manyas Kaymakamlığı, Germencik Kaymakamlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı yaptı. 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Meram Kaymakamlığına atanmıştır.

İngilizce bilir, evli ve üç çocuk babasıdır.