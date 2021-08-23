Kaymakam Musa Sarı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Özgeçmiş



01.06.1979 tarihinde Osmaniye´ nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlkokulu Kadirli Cengiz Topel İlköğretim Okulu´nda, Ortaokul ve Lise öğrenimini Kadirli Anadolu Lisesi´nde tamamlayan Musa SARI, 2001 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.



2002 yılında vatani görevini yerine getirdi. 29 Temmuz 2004´te kaymakamlık mesleğine girerek İçişleri Bakanlığının hazırladığı staj evrelerini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

İngiltere´nin Exeter Şehrinde yurtdışı stajını tamamladıktan sonra Osmaniye´nin Hasanbeyli İlçesinde Kaymakam Vekilliği yapmış olan Kaymakamımız, 16.03.2007-07.08.2009 tarihleri arasında Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı, 25.08.2009-05.09.2011 tarihleri arasında Bitlis-Mutki Kaymakamlığı, 17.09.2011-03.08.2013 tarihleri arasında Tokat-Artova Kaymakamlığı, 12.08.2013- 29.09.2014 tarihleri arasında Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığı 13.2014-15.12.2016 tarihlerinde, Van-Tuşba Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş ve 20.12.2016 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.



Orman Mühendisi Emine SARI ile evli olup, bir kız ve bir erkek çocuğu babası olan Kaymakamımız, iyi düzeyde İngilizce bilmekte ve çeşitli spor dallarına da ilgi duymaktadır.