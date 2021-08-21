Kaymakam Kadir Perçi kimdir, nereli ve kaç yaşında?



21.08.1978 yılında Ordu İlinin Çaybaşı İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çaybaşı İlçesinde yaptı. Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Bankacılık Bölümü'nü 1995 yılında birincilik ile tamamladı ve bir yıl Çaybaşı Halk Bankası'nda çalıştı.

1996 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi'ni kazanarak 2001 yılında mezun oldu.2002 yılında yapılan Kaymakamlık Sınavı'nı kazanarak Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 2003 Yılında Fadime ÖZTÜRK ile evlendi. Giresun Dereli ve Yağlıdere İlçelerinde Kaymakam Vekilliklerinden sonra 2004 yılında eğitim için Almanya'ya gitti. 2006–2007 yılları arasında Afyonkarahisar Sultandağı İlçesinde, 2007-2009 tarihleri arasında Diyarbakır Kocaköy İlçesinde, 2009–2013 tarihleri arasında Samsun Ladik İlçesinde, 2013–2016 Tarihleri arasında Sivas Suşehri İlçesinde, 2016-2018 Şanlıurfa Birecik İlçesinde kaymakamlık yaptı.

Kadir PERÇİ, 01.09.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Pasinler Kaymakamlığına atanmıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Kadir PERÇİ, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

