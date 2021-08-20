Kaymakam Ergün BAYSAL biyografisi...

Kaymakam Ergün BAYSAL kimdir, kaç yaşında ve kaç çocuğu var?

Kimdir?

Özgeçmiş : 1980 yılı Ankara Polatlı doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Ankara Polatlı da tamamlamıştır. 1998-2002 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır.



2009-2011 yıllarında Burdur İli Karamanlı İlçesi,2011-2013 yıllarında Adıyaman İli Sincik İlçesi, 2013-2016 yıllarında Trabzon İli Arsin İlçesinde Kaymakamlık, 2016-2018 yıllarında ise Mardin İli Nusaybin İlçesi Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.2018-21.07.2020 tarihinde Antalya ili Finike ilçesi Kaymakamlık görevinde bulunmuştur.



14.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nallıhan Kaymakamlığına tayin edilmiş ve 29.07.2020 tarihinde göreve başlamıştır.



Evli ve iki çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.