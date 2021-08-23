Kaymakam Bilgehan Bayar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1979 yılında Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde doğan Bilgehan Bayar, ilk ve ortaokul eğitimini Kayseri’de tamamladı. Ortaöğrenimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlayan Bayar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Memurluk hayatına 2000 yılında Edirne’de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başlayan BAYAR, 2004 yılında Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sıralı olarak;

2007-2008 Ordu/Çatalpınar Kaymakamlığı,

2008-2010 Batman/Hasankeyf Kaymakamlığı,

2010-2012 Van/Başkale Kaymakamlığı,

2012-2014 Muş/Hasköy Kaymakamlığı,

2014-2015 Tokat Vali Yardımcılığı,

2015-2018 Antalya/Kaş Kaymakamlığı görevlerinde bulundu .

31/08/2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile ilçemize atanan Bilgehan Bayar, 17.09.2018 tarihinde Sapanca Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Bayar evli ve 3 çocuk babasıdır.