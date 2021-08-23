Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü kimdir, ne zaman göreve başladı?

Sayın Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ, 31.08.2018 tarihli ve 157 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış olup, 14.09.2018 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.