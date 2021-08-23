banner135

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü kimdir?

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü kimdir, ne zaman göreve başladı?

Kim Kimdir? 23.08.2021, 16:11
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü kimdir?

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü kimdir, ne zaman göreve başladı?

Sayın Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ, 31.08.2018 tarihli ve 157 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış olup, 14.09.2018 tarihinde İlçemizdeki  görevine başlamıştır.

#Bahattin Alp Arslanköylü
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Karagümrük 2 4
8. Kasımpaşa 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 2 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Erzurumspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Altınordu 2 1
13. Ankara Keçiörengücü 2 1
14. Bursaspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0