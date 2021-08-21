Kaymakam Atilla Kantay

Özgeçmişi

1968 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1995-1998 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Kırsal Alanda Çalışan Çocukların Geleceğe Yönlendirilmesinde Mülki İdarenin Rolü” konusunda yüksek lisans yaptı.

1998 yılında Antalya Kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde, sırasıyla Eskişehir-Alpu, Ağrı-Taşlıçay, Denizli-Honaz, Diyarbakır-Yenişehir (kurucu kaymakam), Kahramanmaraş-Türkoğlu, Manisa-Demirci Kaymakamlığı, Diyarbakır ve Kastamonu Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kastamonu Vali yardımcılığı sırasında, Orta Karadeniz Kalkınma Birliği Müdürlüğü ve Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğünü de yürüttü.

Eskişehir ve Denizli’de, çocuk işçiliği ve çocuk yoksulluğunun önlenmesi, göçmen tarım işçilerinin rehabilitasyonu projesi, Ağrı-Murat nehri havzasının erozyon kontrolü ve rehabilitasyonu, kız çocuklarının geleceğe yönlendirilmesi projesi, Kahramanmaraş’ta yetişkinlerin çok yönlü eğitimi projesi, Kastamonu’da yerel dinamiklerle kalkınma ve turizmin geliştirilmesi, kültürel ve tarihi mirasın nesillere aktarılması, ahşapta çok yönlü istihdam yaratılması projesi, Manisa’da yerli tohumların derlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, afete yerelden acil destek, kestane kanserinin topyekûn önlenmesi projesi, Kocaeli’de Suriyeli mültecilerin rehabilitasyonu projesi ve iyilikte buluşma sistemigibi yerel, ulusal, uluslararası projelerde ve AB projelerinde; proje hazırlayıcısı, proje koordinatörü ve proje uygulayıcısı olarak yer almıştır.

Turizm ve tanıtma platformu (TUTAP) onur kurulu üyesidir. 27.12.2016 tarihinden bu yana Kocaeli Başiskele Kaymakamı olarak görevine devam etmektedir. İngilizce bilen KANTAY, evli ve üç çocuk babasıdır.