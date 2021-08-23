

Kaymakam Ali Güldoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

02.08.1977 de Diyarbakır İlinin Çüngüş İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır İlinde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 2 yıl İstanbul Barosunda Avukat olarak görev yaptıktan sonra 2003 yılı Şubat ayında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.



Kaymakam Vekili olarak Tokat İli Niksar ve Sulusaray İlçelerinde görev yaptı. Akabinde yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemini yerinde incelemek amacıyla bir yıllığına İngiltere’nin başkenti Londra’ya gönderildi. Yurda döndükten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 90. Dönem Kaymakamlık Kurs programına çağrıldı. Sırasıyla Trabzon/Dernekpazarı Kaymakamlığı, Çaykara Kaymakam Vekilliği, Hozat Kaymakamlığı, Sinanpaşa Kaymakamlığı ile Tunceli ve Mardin Vali Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Mardin Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak da görev yaptı. Son olarak Mardin İli Kızıltepe Kaymakamlığı görevini yürütmekte iken İçişleri Bakanlığı 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı kararnamesi ile Dalaman Kaymakamlığına atandı.



Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Sayın GÜLDOĞAN, Uzm. Dr. Özge Hanımefendi ile evli olup, üç çocuk babasıdır.