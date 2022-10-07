Karşı Karşıya Nisbet kimdir?

Ekranların en sevilen programı Karşı Karşıya hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Programda farklı konulara çözümler bulunmaya çalışıyor. Programa katılan yeni konuklarda merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Nisbet kimdir? Konusu nedir?

KARŞI KARŞIYA NİSBET KİMDİR?

Nişanlısına kavuşmak isteyen Nisbet Karşı Karşıya programına katıldı. Peki Nisbet nişanlısına kavuşacak mı? Şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor.