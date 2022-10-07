Karşı Karşıya Fatma kimdir?

Karşı Karşıya hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Farklı sorunlara çare bulunmaya çalışılan programın yeni konularının ne olduğu ve konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki programın bu haftaki konuklarından Fatma kimdir? Konusu nedir?

KARŞI KARŞIYA FATMA KİMDİR?

Fatma 29 yaşında çaresiz kadın aile içi şiddet yaşadığı için eşinden boşanmış. Sorunlarına çare bulunmasını isteyen çaresiz kadın Karşı Karşıya programına sığındı. Şimdi tüm Türkiye Fatma'nın konusuna çare bulunmasını istiyor.