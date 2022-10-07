Karşı Karşıya Erkal kimdir?
Hafta içi ekranların en çok izlenen programı Karşı Karşıya'nın yeni konuklarının kimler olduğu ve konularının ne olduğu merak ediliyor. Peki programın yeni konuklarından Erkal kimdir? Konusu nedir?
Hafta içi ekranların en çok izlenen programı Karşı Karşıya'nın yeni konuklarının kimler olduğu ve konularının ne olduğu merak ediliyor. Peki programın yeni konuklarından Erkal kimdir? Konusu nedir?
KARŞI KARŞIYA ERKAL KİMDİR?
50 yaşındaki Erkal aşık olduğu bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Karşı Karşıya programına katılan Erkal dolandırıldığını ispatlamaya çalışıyor.
Şimdi herkes Erkal'ın konusunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
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|Takımlar
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|P
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|2. Başakşehir
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|8
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|7. Fenerbahçe
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|9
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|8
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|8
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|7
|6
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|7
|6
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|7
|4
|17. Sivasspor
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|4
|18. Hatayspor
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|4
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|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
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|7
|11
|7. Manisa FK
|6
|11
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|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4