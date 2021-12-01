Kanunsuz Topraklar Gülfem Kimdir? Esra Bilgiç Kimdir?

Beğenilerek izlenen Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları merak ediliyor peki dizi oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncular başrol oynuyor hangi oyuncular diziden çıkacaktır? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlayacaktır?Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Esra Bilgiç kimdir hayatı?

1992 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı.

İlk projesi olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı.