Kanunsuz Topraklar 7.bölüm full izle Kanunsuz Topraklar 7.bölüm tek parça izle

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UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş 10 Kasım 1987'de doğan, Türk oyuncudur.

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. En son Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmıştır.

Şu an FOX't yayınlanan Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandırıyor.

UĞUR GÜNEŞ FİLM VE DİZİLERİ

Yeniden Başla

Şeytan-ı Racim

Urfalıyam Ezelden

Diriliş Ertuğrul

Seddülbahir 32 Saat

İsimsizler

Bir Zamanlar Çukurova

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Kanunsuz Topraklar