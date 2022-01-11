Kanal 7 Emanet dizisi Zuhal kimdir? kaç yaşında? nereli?

Emanet dizisi her bölümüyle seyircilerin de heyecan ve merak uyandırıyor. Sevilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor..

Hilal Yıldız (Zuhal)

Ayça Irgan Menajerliğin oyuncusu olan Hilal Yıldız Kocaeli Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Tiyatro ile oyunculuğa başlayan Hilal Yıldız güzelliği ve oyunculuk yeteneği ile Emanet dizisine seçilmiştir.