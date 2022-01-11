Kanal 7 Emanet dizisi Ziya kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının sevilerek seyredilen dizisi Emanet dizisi her bölümünde heyecan ve merak uyandırıyor. Yeni bölümünde neler olacağı merak konusu..

Tolga Pancaroğlu (Ziya)

Tolga Pancaroğlu 1991 İstanbul doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

29 yaşında olan yakışıklı oyuncu ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde yer almış daha sonra da Baba Candır dizisinde yer almış ve tanınmıştır.