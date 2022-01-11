Kanal 7 Emanet dizisi Yusuf kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Emanet dizisi her bölümünde heyecanla seyrediliyor. Emanet dizisinin oyuncuları da merakla araştırılıyor...

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Berat Rüzgar Özkan Emanet dizisi çocuk başrol oyuncusu oldu. 16 eylül 2014 İstanbul doğumlu olan Berat Rüzgar Özkan 2020 yılı itibari ile 6 yaşının içindedir ve anaokulu öğrencisidir.

Daha önce Opel ve Phılıps gibi markaların reklamlarında yer almıştır. Kutsal Kavga filminde ilk kez oyuncu olarak 5 yaşında yer almıştır. Berat Rüzgar Özkan’ın İlk dizisi ise Emanet olacaktır.