Kanal 7 Emanet dizisi Yaman kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının sevilerek seyredilen dizisi Emanet her bölümün de heyecanla seyrediliyor. Yeni bölümü merakla bekleniyor..

Halil İbrahim Ceyhan (Yaman)

Halil İbrahim Ceyhan çok yönlü bir kişiliktir. Halil İbrahim Ceyhan söz yazarı, şarkıcı, besteci ve aktör olarak piyasa da yer almaktadır.

2019 eylül ayında yayınlanan Kendini Bana Bırak isimli bir single çalışması vardır ve 1 milyona yakın izlenme elde etmiştir. Halil İbrahim Ceyhan ilk ve tek oyunculuk deneyimini Hemen Döneriz isimli 2019 yapımı filmde yer alarak yaşamıştır. Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet’te ise Yaman karakteri ile ilk kez bir dizi de oynayacak ve başrolde yer alacaktır.