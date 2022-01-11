Kanal 7 Emanet dizisi Seher kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının sevilerek seyredilen dizisi her bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitliyor. Emanet dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Peki Emanet dizisi oyuncuları kimler?

Sıla Türkoğlu (Seher)

Emanet dizisi kadın başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu oldu. Bir çok izleyici Yemin dizisinde hayat verdiği Suna karakteri ile çok sevilen Sıla Türkoğlu’nun artık bir başrolde yer alması gerektiğini düşünüyordu. Yemin dizisinden Özge Yağız’a teklif gittiği açıklanmıştı ancak bu haberlerin gerçek olmadığı Yemin dizisinden Sıla Türkoğlu’an teklif gittiği anlaşıldı. Tunay Menajerlik ile çalışan Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunudur ve özel oyunculuk dersleri alarak oyunculua başlamıştır. Sıla Türkoğlu ilk oyunculuk deneyimini ise Ağlama Anne dizisi ile yaşamıştır. 18 Nisan 1999 doğumlu olan Sıla Türkoğlu İzmir Bornava doğımludur ve 21 yaşındadır. 1.68 cm boyunda ve 55 kg olan Sıla Türkoğlu bekardır.