Kanal 7 Emanet dizisi Meryem kimdir? Emanet dizisi Kiraz kimdir? kaç yaşında? nereli?
Emanet dizisi her bölümün de heyecanla seyrediliyor. Dizinin yeni bölümün de neler olacağı ve oyuncuları da merak ediliyor.
Emanet dizisi her bölümün de heyecanla seyrediliyor. Dizinin yeni bölümün de neler olacağı ve oyuncuları da merak ediliyor.
Gülderen Güler (Kiraz) – Meryem
Gülderen Güler 1999 İstanbul doğumludur ve 21 yaşının içindedir. Başkent İletişim Akademisinde oyunculuk dersleri alan Gülderen Güler ilk oyunculuk deneyimini Aşk ve Mavi dizisi ile yaşamış ve dizi de Sevda karakteri ile yer almıştır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10