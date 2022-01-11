Kanal 7 Emanet dizisi Meryem kimdir? Emanet dizisi Kiraz kimdir? kaç yaşında? nereli?

Emanet dizisi her bölümün de heyecanla seyrediliyor. Dizinin yeni bölümün de neler olacağı ve oyuncuları da merak ediliyor.

Gülderen Güler (Kiraz) – Meryem

Gülderen Güler 1999 İstanbul doğumludur ve 21 yaşının içindedir. Başkent İletişim Akademisinde oyunculuk dersleri alan Gülderen Güler ilk oyunculuk deneyimini Aşk ve Mavi dizisi ile yaşamış ve dizi de Sevda karakteri ile yer almıştır.