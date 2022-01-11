Kanal 7 Emanet dizisi Komiser Ali kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi her bölümüyle seyircilerine merak uyandırmayı başarıyor. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor..

Melih Özkaya (Komiser Ali)

Survivor 2018’den tanıdığımız Melih Özkaya şimdi de Emanet dizisi erkek başrol oyuncusu oldu. 1988 İstanbul doğumlu olan Melih Özkaya 32 yaşının içindedir. İlk olarak 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşamıştır. Melih Özkaya daha sonra uzun yıllar profesyonel voleybol oynamıştır.