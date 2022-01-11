Kanal 7 Emanet dizisi İkbal kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi Emanet her bölümüyle heyecan uyandırıyor. Emanet dizisinin oyuncuları da merak ediliyor.

Gülay Özdem (İkbal)

Gülay Özdem 15 mayıs 1978 İstanbul doğumludur ve 42 yaşının içindedir. Aslen spiker olan Gülay Özdem uzun yıllar spır spikeri olarak çalışmıştır.

Daha sonra haber sunucusu olan Gülay Özdem aktif olarak Show Radyo’da ‘Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman programını sunmaktadır. Gülay Özdem oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır ve ilk dizisi Emanet dizisi olacaktır.