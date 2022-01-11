Kanal 7 Emanet dizisi Fırat kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi her bölümüyle merak uyandırıyor. Emanet dizisi oyuncularının da kimler olduğu araştırılıyor. Peki Emanet dizisi oyuncuları kimler?

Derya Oğuz Ertün (Fırat)

1996 İstanbul doğumlu olan Derya Oğuz Ertün Okan Üniversitesi Spor Yönetimi mezunudur. Human Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk ve diksiyon dersleri alan Derya Oğuz Ertün ilk deneyimlerine reklam filmlerinde yalamıştır.

Daha önce Coca Cola, Ruffles ve Joly Tour reklamında yer alan Derya Oğuz Ertün 2019 da Kin filminde yer almıştır ve dizi de Murat karakterine hayat vermiştir. Sanatçı Pertev Ertün’ün torunudur.