Kanal 7 Emanet dizisi Begüm kimdir? kaç yaşında? nereli?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi Emanet tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla seyredilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor..

Gözde Gürkan (Begüm)

Gözde Gürkan son olarak Adını Sen Koy dizisinde Mehtap karakterine hayat vermesinden sonra sevilmiştir. 1988 Bursa doğumlu olan Gözde Gürkan Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk dersleri almıştır.

Kara Sevda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.