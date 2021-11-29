Kalp Yarası Ferit kimdir, kaç yaşında, evli mi? Gökhan Alkan Kimdir?

Ekranların sevilerek izlenen dizisinde bu hafta neler olacak? Ayşe yangından kurtulacak mı? Ayşe'nin bebeğine ne olacak? Ferit Ayşe'ye ne yaptı? Kalp yarası oyuncuları kimler? Yeni oyuncular diziye katılacak mı? Ferit kimdir, kaç yaşında, evli mi? Gökhan Alkan kimdir?

Kalp Yarası Ferit kimdir?

Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.

Gökhan Alkan kimdir?

Kalp Yarası dizisinde Ferit'e hayat veren Gökhan Alkan,8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.

Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.