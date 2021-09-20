ATV ekranlarının en çok izlenen ve en sevilen dizisi olan Kalp Yarası dizisinin Hande'si gerçekte kimdir? Kalp Yarası dizisinin Hande'sinin gerçek adı ne? Nasıl ünlü oldu? Nereli? Evli mi, bekar mı? Sevgilisi kim? Kaç Yaşında? Ne kadar para alıyor? Hangi dizilerde oynadı?

ATV’nin en sevilen dizisi olan Kalp yarası dizisinin sevilen oyuncusu Merve Çağıran’nın kim olduğu merak ediliyor. Dizinin aykırı karakteri olan Hande Varoğlu ailenin tek kızı ve istediği her şeyi elde eden, New York’da endüstri tasarım okuyarak Sancakzade’nin mobilya tasarımcısı olarak fabrikada çalışıp babasına yardım eden kız karakteri olarak dizide yer alıyor. Kalp Yarası dizisinin izleyicileri Merve Çağıran’ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Kalp Yarası dizisinin Hande'si gerçekte kimdir? Kalp Yarası dizisinin Hande'sinin gerçek adı nedir? Merve çağıran kimdir? Merve çağıran kaç yaşındadır? Merve çağıran nerelidir? Merve çağıran ne kadar kazanıyor?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 10 Kasım 1992, Balıkesir doğumlu. İzmir’de ilk ve ortaokul eğitimini görmüş sonrasında yeteneğinin tiyatroya uygun olduğunu anlayınca İzmir’deki Sanat Akademisi Akademi 35,5'ta oyunculuk eğitimlerini tamamladı.

Merve Çağıran, 2010 yılından itibaren Tek Türkiye, Elde Var Hayat, Kavak Yelleri, Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı, Çarpışma ve Çocuk gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Merve Çağıran, son yıllarda yer aldığı projelerden 2018’de Show Tv ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Meral karakterini, Çocuk dizisinde Akça karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kalp Yarası (Nilgün, TV Dizisi 2021)

Çocuk (Akça, TV Dizisi 2019)

Çarpışma (Meral, TV Dizisi 2018)

Bozkır (Nihal, TV Dizisi 2018)

Kalp Atışı (İpek Erdem, TV Dizisi 2017)

Fi (Ceren, TV Dizisi 2017)

Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi 2017)

İkimizin Yerine (Sevil, Sinema Filmi 2016)

Aşk Laftan Anlamaz (İpek, TV Dizisi 2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (Janset, TV Dizisi 2015)

Bizim Hikaye (Başörtülü Kız, Sinema Filmi 2015)

Kaçak Gelinler (TV Dizisi 2014)

Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi 2014)

Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi 2013-2014)

Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi 2013)

Küçük Gelin (Havin, TV Dizisi 2013-2014)

Elde Var Hayat Sınav (TV Dizisi 2011)

Şefkat Tepe (Dicle, TV Dizisi 2013-2014)

Farklı Desenler (Vicdan, TV Dizisi 2012)

Elde Var Hayat (Ayşegül 2, TV Dizisi 2011)

Tek Türkiye (TV Dizisi 2010)