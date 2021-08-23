Kahramankazan Kaymakamı Engin AKSAKAL kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1974 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1998-1999 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.



Mülki İdare Amirliği'ne Aralık 2000'de Kaymakam Adayı olarak Malatya Valiliğinde başladı. 2001 yılında Millî Güvenlik Akademisi “Kamu Diplomasi Kursu” ve ODTÜ yabancı dil kurslarına katıldı. Yurt dışı stajını İngiltere Exeter'de tamamladı. Sarız, Karpuzlu, Çelikhan, Altınözü'nde Kaymakam Vekili; Akören, Çemişgezek, Arapgir, Reşadiye ve Bünyan ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 17.07.2016 tarihinde Kahramankazan Kaymakamlığına görevlendirilerek 18.07.2016 tarihinden itibaren Kahramankazan Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

Engin AKSAKAL evli ve 2 çocuk babasıdır.