banner135

Kahramankazan Kaymakamı Engin AKSAKAL kimdir?

Kahramankazan Kaymakamı Engin AKSAKAL kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 23.08.2021, 11:51
Kahramankazan Kaymakamı Engin AKSAKAL kimdir?

Kahramankazan Kaymakamı Engin AKSAKAL kimdir, nereli ve kaç yaşında?
 

1974 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1998-1999 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.
 
Mülki İdare Amirliği'ne Aralık 2000'de Kaymakam Adayı olarak Malatya Valiliğinde başladı. 2001 yılında Millî Güvenlik Akademisi “Kamu Diplomasi Kursu” ve ODTÜ yabancı dil kurslarına katıldı. Yurt dışı stajını İngiltere Exeter'de tamamladı. Sarız, Karpuzlu, Çelikhan, Altınözü'nde Kaymakam Vekili; Akören, Çemişgezek, Arapgir, Reşadiye ve Bünyan ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 17.07.2016 tarihinde Kahramankazan Kaymakamlığına görevlendirilerek 18.07.2016 tarihinden itibaren Kahramankazan Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

Engin AKSAKAL evli ve 2 çocuk babasıdır. 

#Engin AKSAKAL
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Karagümrük 2 4
8. Kasımpaşa 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 2 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Erzurumspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Altınordu 2 1
13. Ankara Keçiörengücü 2 1
14. Bursaspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0