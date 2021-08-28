Kadir Yurdagül kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Kaymakam Kadir Yurdagül Erzurum’un Horasan İlçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve Ortaokul öğrenimini Horasan’da tamamladı.

2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

2014 yılında açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2015 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar’ ın Başmakçı ilçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak Kütahya-Çavdarhisar Kaymakamı olarak atandı.

2018-2020 yıllarında Konya’nın Ahırlı ilçesinde görev yaptı.

14.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hassa ilçemize ataması yapılmış olup, 04.08.2020 tarihinde görevine başlamıştır.

İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.