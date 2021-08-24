Kadir Ulusoy kimdir?
Kadir Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kadir Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ordu’da İl stajını, Adana/Kozan’da ve Kocaeli/Kartepe’de refiklik stajını, Ankara’da Bakanlık Merkez stajını ve Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını, İngiltere’nin Portsmouth kentinde yurtdışı stajını tamamladı.
07.08.2019 tarihi itibariyle Adaklı Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kadir ULUSOY iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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|2
|6
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|6
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|2
|4
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|4
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|2
|4
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|3
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|6
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|2
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|3
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|2
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|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
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|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
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|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
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|2
|6
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|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
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|2
|4
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|2
|3
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|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0