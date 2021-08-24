banner135

Kadir Ulusoy kimdir?

Kadir Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 24.08.2021, 16:53
Kadir Ulusoy kimdir?

Kadir Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

 1986 yılında Afyonkarahisar İli Çay ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Farklı sürelerle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2015 yılında Ordu Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

        Ordu’da İl stajını, Adana/Kozan’da ve Kocaeli/Kartepe’de refiklik stajını, Ankara’da Bakanlık Merkez stajını ve Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını, İngiltere’nin Portsmouth kentinde yurtdışı stajını tamamladı.  
          07.08.2019  tarihi itibariyle Adaklı Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kadir ULUSOY  iyi derecede İngilizce bilmektedir.

#Kadir Ulusoy
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 26 Ağustos 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Hatayspor 2 1
12. Gaziantep FK 2 1
13. Adana Demirspor 2 1
14. Göztepe 2 1
15. Antalyaspor 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0