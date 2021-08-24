Kadir Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1986 yılında Afyonkarahisar İli Çay ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Farklı sürelerle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2015 yılında Ordu Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Ordu’da İl stajını, Adana/Kozan’da ve Kocaeli/Kartepe’de refiklik stajını, Ankara’da Bakanlık Merkez stajını ve Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını, İngiltere’nin Portsmouth kentinde yurtdışı stajını tamamladı.

07.08.2019 tarihi itibariyle Adaklı Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kadir ULUSOY iyi derecede İngilizce bilmektedir.