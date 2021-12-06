Kadir ile En Hamarat Benim Şükran hanım kimdir? kaç yaşında nereli?

Zorlu geçen yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki yeni yarışmacılar bir birinden çalışkan bayanlara benziyor. İddialı yarışmacılar sıralarının gelmesini bekliyor. Peki hangi yarışmacının temizliği en iyisi olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak tüm gözler yarışmanın nasıl biteceğinde..

KADİR İLE EN HAMARAT BENİM ŞÜKRAN HANIM

Şükran hanım başarılı çalışkan bir bayan olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yemeklerde ve temizlikte diğer yarışmacıları geçip en yüksek puanı alacağını iddia eden yarışmacının kazanacağı ihtimali düşündürüyor.