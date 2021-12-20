Kadir İle En Hamarat Benim Mukaddes Hanım Kimdir? Kaç Yaşında?

Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Her haftada zorlu yarışmacıları ağırlayan programın bu haftaki yarışmacıları da izleyicileri ekrana kilitledi. Peki yeni yarışmacılar kimler, hangi menüleri tercih edecekler?

Kadir İle En Hamarat Benim Mukaddes Hanım Kiimdir?

Yeni hafta yarışmacıları arasında olan hamarat yarıışmacı özgüveniyle diğer yarışmacıların dikkatini çekti. Rakiplerinin gözü korkan yarışmacı küçük yaşlardan beri yemek yaptığını profesyonel olduğunu dile getirdi.