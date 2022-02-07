Kadir İle En Hamarat Benim Dilek hanım kimdir kaç yaşında nereli?

Yarışma programın kazananı kim olacak? En güzel temizliği kim yapıyor hangi yarışmacı daha hamarat hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli hangi yarışmacının temizliğini Kadir beğenecek? Yarışma programında neler olacak? Hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Kimin ev temizliği dip bucak olacak merak ediliyor ve en önemlisi kimin yemekleri daha leziz olacak seyirciler en çok bu soruların cevabını bekliyor. Bu haftanın en zorlu çalışkan bayanı herkesin gözünü korkuttu.

Kim Kimdir? 07.02.2022, 14:09 07.02.2022, 14:09
Kadir İle En Hamarat Benim Dilek hanım kimdir kaç yaşında nereli?

Yarışma programın kazananı kim olacak? En güzel temizliği kim yapıyor hangi yarışmacı daha hamarat hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli hangi yarışmacının temizliğini Kadir beğenecek? Yarışma programında neler olacak? Hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Kimin ev temizliği dip bucak olacak merak ediliyor ve en önemlisi kimin yemekleri daha leziz olacak seyirciler en çok bu soruların cevabını bekliyor. Bu haftanın en zorlu çalışkan bayanı herkesin gözünü korkuttu.

EN HAMARAT BENİM 

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı En Hamarat Benim'de yeni haftanın ilk günü ekranlara geliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'de yeni hafta başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim hafta içi her gün FOX ekranlarındaki yerini alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.

Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. FOX TV ekranlarıdna yayınlanan bölümleri ile izleyenleri televizyon karşısına kilitleyen En Hamarat Benim'de 14'üncü haftanın ilk bölümü bugün başlıyor. Birbirinden iddialı beş yarışmacının kozlarını paylaştığı zorlu maratonda ilk olarak Meltem Güçlütürk yarışacak. Deneyimli yarışmacının performansı da merak konusu ve bir an önce izlenmek isteniyor. 

Dilek hanım kimdir?

Dilek hanım yarışmaya başvuru defalarca yapmış isminin çıkması sevincini fazlaca yaşıyor. Çalışkan akıllı bayan yemeklerini çok ve zor seçecek herkes Dilek hanımın gününün yemek sırası olacağını ve temizliğini nasıl yapacağını merakla bekliyor.

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