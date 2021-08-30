Kadir Algın kimdir?

Kadir Algın nereli ve kaç yaşında?

İlçe Kaymakamımız Sayın Kadir ALGIN 1989 yılında Gümüldür/İZMİR’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümüldür ve Menderes’te, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra Halkbank A.Ş.’de görev yapmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 105. Dönem kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra, Manisa Valiliğinde il stajı; Balıkesir/Bigadiç ve Yozgat/Yerköy ilçelerinde Kaymakam refikliği; Afyonkarahisar/Evciler’de ise Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Bir yıla yakın süre ile İspanya/Madrid Complutense Üniversitesinde dil eğitimi alan Sayın Kadir ALGIN, aynı süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiği’nde dış temsilcilik stajını yapmıştır. 105. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlamıştır. 28.10.2019 tarihinde Gürün Kaymakamlığına atanan Sayın Kaymakamımız iyi derece İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.