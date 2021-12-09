Kaderimin Oyunu Zahide kimdir? Esra Dermancıoğlu kimdir? kaç yaşında?
Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?
Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.
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