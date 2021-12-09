Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kimdir? kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

Sarp Apak kimdir?

Kerim Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde doğdu. Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış olan Apak, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. ... Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da Öp Babanın Elini adlı oyunda “Emrecan” rolünde oynadı.