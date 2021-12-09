Kaderimin Oyunu Helin kimdir? Meriç Aral kimdir? kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral (17 Kasım 1988, İstanbul), Türk oyuncu. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.