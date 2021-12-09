Kaderimin Oyunu Fikret Kimdir? Onur Bilge Kimdir?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

ONUR BİLGE KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 18 Şubat 1983, Tunceli doğumlu. 2005 yılından itibaren film ve dizide rol alan Onur Bilge, 2018 yılında ekranlara gelen Gülperi dizisinde Ejder karakterini canlandırdı. Son yıllardaki çalışmalarında 2021'de Kırmızı Oda, Yeşilçam dizilerinde rol aldı.18 Şub 1983

