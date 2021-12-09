Kaderimin Oyunu Emine kimdir? Kaderimin Oyunu Yeşim Gül kimdir?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

YEŞİM GÜL KİMDİR?

27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır. Yeşim Gül, tiyatro oyunculuğu yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir.

