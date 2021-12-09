Kaderimin Oyunu dizisi Uğur kimdir? kaç yaşında? Yıldırım Özem kimdir?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

YILDIRIM ÖZEM KİMDİR?

Dizinin küçük oyuncusu başarısıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.