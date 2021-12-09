Kaderimin Oyunu dizisi Raci kimdir? Kaan Çakır kimdir? kaç yaşında nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 yılında İstanbul-Bakırköy'de dünyaya geldi. Yunanistan-Gümilcine muhaciri olan bir ailenin ikinci oğludur. Ajans Tuba Taçan'da çalışan Kaan Çakır; 2008 yılından beri Başak Hanım ile evlidir. Ünlü oyuncunun Ali adında bir oğlu vardır.