Kaderimin Oyunu dizisi Nedret kimdir? Ülkü Duru kimdir? kaç yaşında nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

ÜLKÜ DURU KİMDİR?

Ülkü Duru (tam adı Ülkü Duru Gökseven, d. 14 Nisan 1957), Türk oyuncudur. Özellikle Eşkıya filmi ve Aliye dizisindeki Nusret karakteriyle tanınır.