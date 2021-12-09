Kaderimin Oyunu dizisi Asiye kimdir? Öykü Karayel kimdir? kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.