İzzet Fresko kimdir? kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

İzzet Fresko Ne Doktoru? İzzet Fresko Kimdir?

İzzet FRESKO, Lisans öncesi eğitimini 1979 yılında İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde, tıp eğitimini ise 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda İç Hastalıkları .