İsmail Türüt kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt'ün şarkıları ve hayatı merak konusu oldu. İsmail Türüt kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt'ün şarkıları ve hayatı merak konusu oldu. İsmail Türüt kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen fenomen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan İsmail Türüt sosyal medyanın gündeminde. İşte İsmail Türüt şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler
İSMİAL TÜRÜT KİMDİR?
İsmail Türüt 8 Haziran 1965 yılında Ambarlık, Rize'de dünyaya geldi. Halk müziği sanatçısı olan İsmail Türüt'ün 30'un üzerinde albümü bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Erkan Ocaklı, Adnan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmışlardır.
İSMAİL TÜRÜT HAYATI
8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile 1996 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.
1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurt içi ve yurt dışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir[kaynak belirtilmeli]. 2000'de 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Halk Müziği Erkek" ödülünü kazandı. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurt dışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.
Mayıs 2001 yılında İsmail Türüt, sahnede şarkı söylerken bacağından vuruldu. Kendisi vuran Tolga Bilgi'nin olaydan 8 ay öncede Arto'yu vurduğu ortaya çıktı.
İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ
Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı - Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Mahkeme
Reis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım - Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
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