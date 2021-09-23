İslam Memiş Kimdir? İslam Memiş Kaç Yaşında? İslam Memiş Nereli?
İslam Memiş kimdir? Son zamanlarda ekonomi ile alakalı yaptığı açıklamalar ile bir çok borsa takipçisinini dikkatini çeken Ekonomist İslam Memiş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İslam Memiş altın yorumları son dakika ve daha fazlası yazımızda.
İslam Memiş, Emtia Piyasaları Uzmanı (Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır.), Analist, ekonomi yorumcusu ve ekonomi yazarı, altın analizcisidir. Ekonomi alanında kendisini oldukça geliştiren İslam Memiş, altın ve dolar ilişkisinden sıkça bahsetmektedir.
Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği isimlerden birisi olan İslam Memiş, Altın ve Para piyasaları uzmanıdır. Çoğu kişi İslam Memiş Medyum Memiş’in kardeşi mi? sorusunu sormaktadır. Altın konusunda yaptığı açıklamalar sonrasında çoğu söylediği gerçekleşmektedir.İslambul Altın şirketinin sahibidir.
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