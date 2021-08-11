Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kime neden tükürdü?

Adını Mustafa Ceceli ile yaptığı düet ile Türkiye'ye duyuran Irmak Arıcı, trafikte bir skandala imza attı. Peki bu Şarkıcı Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşındadır? Şarkıcı Irmak Arıcı aslen nerelidir?

Kim Kimdir? 11.08.2021, 12:25
Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kime neden tükürdü?

Adını Mustafa Ceceli ile yaptığı düet ile Türkiye'ye duyuran Irmak Arıcı, trafikte bir skandala imza attı. Peki bu Şarkıcı Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşındadır? Şarkıcı Irmak Arıcı aslen nerelidir? 

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.

Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.

#Irmak Arıcı
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