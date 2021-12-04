İntizar Kimdir Nerelidir Kaç Yaşındadır? Şarkılar Bizi Söyler'in Konuklarından İntizar Kimdir?

Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan 1974 yılında Tunceli'de doğan Türk besteci, söz yazarı ve şarkıcıdır.

İntizar, Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur.

İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır.