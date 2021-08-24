İlker Eker kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Sayın İlker EKER Diyarbakır ilinde doğdu.İlköğrenimini Diyarbakır’da, ortaöğrenimini de İstanbul’da tamamlayan EKER, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında tezli yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Bir süre Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı’nda Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Adaylık süresince sırasıyla; Edirne ilinde merkez stajını, Çanakkale-Gelibolu, Sakarya- Kocaeli ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını, Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde teftiş stajını tamamladı. Yurt dışı stajı çerçevesinde 1 yıl süreyle gönderildiği İngiltere’de “ University of Liverpool” da yabancı dil eğitimi aldı. Dil eğitiminin yanı sıra İngiltere’nin yönetim yapısı üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu. Sırasıyla Denizli Baklan ve Denizli Çardak ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı. Kaymakam İlker EKER 15.12.2016-27.08.2019 tarihleri arasında Tefenni İlçesinde görev yapmış olup, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 29.08.2019 İlçemizdeki görevine başlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.